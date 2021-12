<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Megherbi Miloud nouveau P/APC et Belkhorissat P/APW</span>

Enfin, et après un mois d’attente, le nouveau maire de la capitale de la Mekerra a été nommé dans l’après-midi d’avant-hier lundi.

Le nouveau P/APC de Bel Abbés est donc Megherbi Miloud, cadre au sein de la DJS et membre actif d’une association caritative.

Si donc l’installation du P/APC s’est déroulée sans problèmes, celle du président de l’Assemblée populaire de la wilaya a connu une tension sans précédent et les 39 membres ont failli en venir aux mains. Heureusement que la sagesse fut de mise et en fin de la journée de lundi, le scrutin effectué dans la salle des conférences de la wilaya a désigné le nouveau P/APW d’obédience RND, Belkhorissat Abdelkrim. A noter que le wali Limani Mustafa a présidé les deux cérémonies d’ installation des nouveaux P/APC et P/APW.