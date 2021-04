<span style='text-decoration: underline;'>Caisse nationale des assurances sociales (CNAS)</span>:<br><span style='color:red;'>Mehdi Rahal nouveau directeur de l’agence d’Oran</span>

Monsieur Mehdi Rahal a été officiellement installé jeudi dernier dans ses nouvelles fonctions de directeur à la tête de l’agence CNAS ( caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ) de la wilaya d’Oran.

Il vient remplacer M.Mesli Lotfi , parti en retraite. C’est lors d’une cérémonie protocolaire organisée en fin de la semaine écoulée dans l’enceinte de la direction , en présence des cadres du secteur, que les passations de consignes ont été effectuées entre le nouveau directeur et son prédécesseur. Âgé d’une quarantaine d’années, diplômé de l’université Pierre et Marie Curie ( Sorbonne Université) en mathématique et informatique , ayant une licence sciences commerciales spécialisation finances de l’université d’Oran, et titulaire d’un Master en sciences économiques et de gestion, de l’université d’Alger , Mehdi Rahal, et pour son jeune âge, a un parcours professionnel impressionnant. Après avoir exercé de nombreuses années les fonctions de cadre financier dans le domaine pétrolier, il occupe en 2016 le poste de sous directeur des opérations financières au sein de la CNAS d’Oran. En Mai 2017, il est nommé à la tète de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés- Agence des fonctionnaires à Alger, pour revenir à la tête de la CNAS d’Oran. Lors d’un premier contact que nous avons eu dans son bureau , une citation de l’ex-secrétaire général des Nations Unies, M.Koffi Annan m’est venu à l’esprit :» Vous n’êtes jamais trop jeune pour diriger ! «. Le nouveau directeur de la CNAS d’Oran, Mehdi Rahal, avait promis de tisser de bonnes relations de travail avec le personnel , ainsi qu’avec la presse: «Je ne ménagerai aucun effort pour me montrer digne de la confiance qui m’a été témoignée par la direction générale. Je serais à l’écoute de tout le personnel, et mes portes resteront grandes ouvertes pour tous les citoyens, ainsi qu’à vous la presse» a conclu le nouveau directeur de la CNAS d’Oran, auquel on souhaite bon courage et bonne continuation dans sa nouvelle mission. Signalons que son installation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la direction générale de la caisse nationale des assurances sociales qui vise à promouvoir l’efficacité et le professionnalisme de ses cadres.

Hiba.B