<span style='text-decoration: underline;'>Ligue de football professionnel</span>:<br><span style='color:red;'>Mellal écope de deux ans de suspension avec proposition de radiation à vie</span>

Le président de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Chérif Mellal, a écopé de deux ans de suspension « avec -de toute fonction officielle et/ou activité en relation avec le football à partir du 20/06/2019 avec proposition de radiation à vie », a annoncé jeudi soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

Mellal est sanctionné pour « violation de l’obligation de réserve, outrage à la fédération, ligue et de leurs structures et membres, atteinte à la dignité et à l’honneur à leurs membres, et non respect des décisions des commissions juridictionnelles », précise la LFP, qui rappelle « le président de la JSK était déjà sous le coup dÆune sanction disciplinaire de deux (2) ans de suspension ferme », écopée en 2019, précise un communiqué de la LFP. « Sur saisine de la Fédération algérienne de football (FAF) en date du 9 août 2020 N 449/2020 et du 9 septembre 2020 N 518/2020, la commission de discipline a procédé à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de monsieur Chérif Mellal conformément à l’article 9/4 du code disciplinaire de la FAF », explique l’instance dirigeante de la compétition.

La sanction infligée au patron des « Canaris » est motivée également par le non respecté des décisions des organes juridictionnels.