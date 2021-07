Météo : Des records de chaleur dans 11 wilayas ce jeudi !

Les services météorologiques ont mis en garde ce jeudi 29 juillet contre un record de températures enregistrées aujourd’hui dans plusieurs wilayas de l’ Intérieur de l’Est et du Sud.

Selon cette alerte, les températures enregistrées oscillent entre 40 et 48 degrés, aujourd’hui à partir de 12h:00 .La chaleur devrait perdurer jusqu’à ce soir. Plus exctement à 21 h:00. Les wilayas concernées sont notamment Annaba, Skikda, Constantine, Guelma, El Tarf, Bouira, M’sila, Tindouf, Adar, Bordj Badji Mokhtar et In Saleh.