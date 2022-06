Mettre un terme aux retards et aux défaillances

Le premier tronçon du projet de route reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-ouest sera mis en service avant le début de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens. C’était là en tout cas une annonce officielle, diffusée il y a plus d’un mois par la Direction locale des travaux publics. A quinze jours de l’ouverture du grand événement sportif, rien n’indique encore sur les travaux de réalisation de ce tronçon de huit kilomètres (8 km), sur un total de 26 km du projet seront achevés dans les délais annoncés. Par ailleurs, soulignent les observateurs, la 19ème édition des Jeux méditerranéens, prévue à Oran du 25 juin au 6 juillet prochains ne peut en aucun cas influer sur le bon déroulement des compétitions, sauf peut-être en matière de fluidité de la circulation sur l’ancienne route du port qui sera enfin libérée des poids lourds et camions allant ou sortant du port d’Oran.

Un trafic routier aujourd’hui estimé à 1.500 camions/jour et qui devra passer à 3.000 camions après la mise en service du projet d’extension du port à conteneurs d’Oran. La nouvelle route du port, longeant le bas de la frange marine, devait être initialement livrée en 2018. C’était sans compter sur les retards et les tâtonnements récurrents dans la maturation des projets et la rigueur dans la programmation et le suivi des travaux. Les responsables concernés ne manquent pas de «justifier» les retards par les difficultés techniques rencontrées, notamment liées à la nature du terrain longeant le bord de mer. Après avoir englouti une première enveloppe financière conséquente, le projet a ensuite bénéficié de rallonges dont un récent montant de 14 milliards de DA devant permettre l’achèvement des travaux. Pourquoi, s’interrogent les mauvaises langues locales, les gestionnaires concernés par ce projet s’empressent d’annoncer qu’il sera livré avant le début des JM 2022 qui débuteront dans deux semaines ? Peut-on faire oublier les retards cumulés et cacher les défaillances et les incohérences derrière la façade des jeux méditerranéens inscrits en défi majeur par les plus hautes autorités du pays? Qui vivra verra dit l’adage…

Par S.Benali