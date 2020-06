Mise en danger de la vie d’autrui

Depuis le déconfinement partiel et la reprise des activités du transport urbain à Oran, les règles de prévention dictées pour lutter contre la propagation se sont peu à peu effilochées, parfois totalement abandonnées et ignorées sur certaines lignes urbaines où les bus, pleins à craquer, roulent comme avant en toute impunité. «Ils veulent rattraper le retard et le manque à gagner cumulé durant ces dernières semaines de pandémie… «, se lamente un retraité qui dénonce à juste titre, des transporteurs sans scrupules pour qui, l’appât du gain serait plus important que la santé des citoyens. On ne peut en effet, comprendre autrement ces pratiques de gestion d’un bus de transport urbain et ces comportements où la médiocrité et les dérives semblent être la seule règle de conduite. La saleté et l’état général de certains bus illustrent s’il le fallait le terrible retard accumulé en matière de professionnalisme et de respect des règles élémentaires du métier. Avec le Covid 19 menaçant et toujours aux aguets, on pensait que la distanciation entre les usagers allait être respectée. Mais dans certains cas, même le port de la bavette ou du masque est loin d’être respecté. Aussi, bon nombre de citoyens conscients du danger refusent de prendre ces bus dans certaines lignes très sollicitées. Et beaucoup interpellent les pouvoirs publics et dénoncent cet état des lieux marquant encore une fois, la fatale régression du transport urbain oranais. En réalité, seuls le Tramway et les bus de l’entreprise ETO ont répondu, comme ils peuvent, aux règles et exigences de prévention contre le coronavirus. Tandis que pour le secteur privé, les observateurs estiment que plus de 60% des opérateurs exercent dans des conditions de risques de contamination extrêmes. On sait, depuis toujours que le secteur du transport urbain à Oran, bien plus que d’autres secteurs, a été gangréné et pris en otage par l’incompétence et les dérives d’un vieux système de gestion prônant la corruption et la médiocrité au détriment du progrès et de la modernité. Face au nombre croissant des cas de contamination enregistrés ces derniers jours, il devient urgent pour les pouvoirs publics et les autorités concernées d’intensifier les opérations de contrôle et de sanctions de tous ceux qui ne respectent pas les mesures préventives obligatoires. Car il s’agit désormais de mise en danger de la vie d’autrui.

Par S.Benali