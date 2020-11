<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Mise en échec de deux tentatives d’émigration clandestine par mer, arrestation de 25 personnes</span>

Deux tentatives d’émigration clandestine ont été déjouées dans les 24 dernières heures au large des côtes de Mostaganem et 25 personnes ont été arrêtées, a-t-on appris lundi auprès des services de la Sûreté de wilaya. Les individus arrêtés sont âgés entre 23 et 42 ans et issus des wilayas de Mostaganem, Skikda, Bejaïa, Tizi Ouzou, Blida et Alger. Ils s’apprêtaient à quitter le territoire national via la mer avant d’être interceptés par les unités de plongées des garde-côtes. Le premier groupe de 14 individus, dont trois mineurs, étaient à bord d’une embarcation dotée d’un moteur au nord du port. Ils ont pris le départ de la plage de Sonacter dans la commune de Mostaganem, a-t-on fait savoir. Les unités des garde-côtes ont intercepté, au même endroit, un second groupe de 11 individus à bord d’un bateau de pêche doté d’un moteur de 40 chevaux (CV), alors qu’il s’apprêtait à quitter la terre ferme depuis la plage de Sidi El Mejdoub dans la commune éponyme. Les personnes arrêtées ont été remises aux services de police. Après voir complété les formalités légales d’usage, elles ont été présentées au procureur de la République près du tribunal de Mostaganem, qui a instruit un dossier judiciaire à leur encontre pour le chef d’inculpation de tentative de quitter clandestinement le territoire national par mer, a-t-on souligné.