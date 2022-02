<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en échec de deux tentatives d’émigration clandestine</span>

Les éléments de la brigade de lutte contre l’émigration clandestine de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont fait avorter deux tentatives d’émigration clandestine par voie maritime à partir de la côte mostaganémoise. Six personnes impliquées dans ces opérations ont été arrêtées.

Une barque de plaisance équipée d’un moteur de 150 chevaux et une voiture qui servait au transport des victimes ont été saisies. La première tentative a été déjouée grâce à des informations recueillies. L’enquête a permis aux policiers d’arrêter le principal organisateur et ses trois complices et à identifier cinq victimes qui ont remis chacune 116 millions de centimes pour leur éventuel transport à bord d’une barque. Présenté au parquet, le principal auteur a été placé en détention préventive et ses complices ont bénéficié de la liberté. La deuxième tentative a été avortée suite à une plainte déposée par une victime qui a remis 106 millions de centimes à deux individus qui lui ont promis de la faire passer jusqu’aux côtes espagnoles clandestinement par voie maritimes. Cependant, ce n’est qu’après une longue attente que ladite victime s’est sentie escroquée et a avisé la police. Les investigations entreprises par les policiers se sont soldées par l’arrestation des deux escrocs, âgés de 26 et 33 ans. Présentés au parquet puis jugés, l’un des mis en cause a été condamné à 18 mois de prison ferme et à une amende de cinq millions de centimes et l’autre à 6 mois de prison et à une amande de trois millions de centimes.

Charef.N