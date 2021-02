<span style='text-decoration: underline;'>Béjaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine à Beni-ksila</span>

Les éléments du groupement de gendarmerie de Béjaïa ont mis en échec une tentative d’organisation, depuis la plage d’Ath-Mendil, dans la commune de Beni-Ksila, à 50 km au nord-ouest de Béjaïa, une tentative d’organisation d’un voyage clandestin de migrants vers l’Europe, a indiqué lundi, un communiqué de ce corps de sécurité.

Au total, 22 personnes, âgées entre 21 ans et 35 ans, ont été arrêtées, dont cinq qui étaient chargées d’organiser le voyage clandestin par mer, a-t-on précisé, soulignant que les candidats sont originaires des wilayas de Béjaïa, Alger, Jijel, et Ain Témouchent. Les gendarmes ont agi sur renseignements, a ajouté le communiqué, qui précise que le coup de filet a eu lieu au terme d’une perquisition, ordonnée par le Parquet et à l’issue de laquelle les prévenus, repartis dans deux foyers distincts, situés au chef-lieu communal, ont été neutralisés. L’opération s’est, par ailleurs, soldée par la saisie d’une embarcation dotée d’un moteur de 150 chevaux stationnée à même la plage d’Ath-Mendil, un tracteur d’embarcation, une boussole, un GPS, des gilets de sauvetage ainsi qu’une somme en devises de 3.560 euros, a conclu la même source.