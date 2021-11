<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine de 8 personnes</span>

Une tentative d’émigration clandestine par mer de huit personnes a été mise en échec par les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tipasa, a-t-on indiqué mardi dans un communiqué de ce corps sécuritaire.

L’opération a été réalisée grâce à des informations parvenues aux services concernés faisant état qu’un groupe de personnes se préparait à émigrer clandestinement par voie maritime à partir de la plage «Kouali» à l’Est de la wilaya, a-t-on précisé dans le document de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis, selon le communiqué, d’arrêter huit individus en flagrant délit de tentative d’émigration clandestine, à partir de la plage Kouali, à bord d’une petite embarcation de pêche. Les huit suspects, originaires de Tipasa et d’Alger, ont été arrêtés en possession d’une somme d’agent en devises (1.900 euros), en plus de 25.000 DA, a ajouté la même source, signalant également la saisie, à l’issue de cette opération, d’une barque de pêche, un moteur, six (6) téléphones portables et 500 litres de carburant.

Une procédure judiciaire pour «trafic de migrants et mise en danger de leur vie» et «tentative de sortie illégale du territoire national» a été engagée contre les mis en cause qui seront présentés devant le parquet près le tribunal de Tipasa dès achèvement des procédures légales les concernant, a-t-on précisé dans le communiqué de la sûreté de wilaya de Tipasa.