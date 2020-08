<span style='text-decoration: underline;'>Wilaya d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en échec d’une tentative d’immigration clandestine, 17 personnes arrêtées</span>

Les unités de la section territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) à Zeralda (Alger) ont mis en échec vendredi, une tentative d’immigration clandestine et arrêté 17 individus, âgés entre 19 et 39 ans, indique samedi un communiqué de ce corps sécuritaire.

«Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, les unités de la section territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) à Zeralda (Alger) ont réussi, vendredi 14 août 2020 aux environs de 00h30, à avorter une tentative d’immigration clandestine et arrêter 17 individus, âgés entre 19 et 39 ans, qui étaient sur le point de quitter le territoire nationale à bord d’un bateau à moteur très puissant», note le communiqué. «Après exploitation d’informations faisant état de l’organisation d’une traversée en mer depuis la plage des Sables d’Or à Zeralda (Alger) par un groupe d’individus, il a été procédé à la mise en place d’un plan bien ficelé et la formation d’une patrouille composée des unités relevant de la section territoriale de la GN à Zeralda qui se sont déplacés au lieudit et ont réussi à arrêter les 17 individus», ajoute la source.

Après fouille minutieuse de la ferme adjacente à la plage, il a été saisi un bateau de pêche doté d’un moteur, 450 litre de carburant, 4 litre d’huile à moteur, une mobylette, 13 gilets de sauvetage, 2 chambres à air, 3 combinaisons de plongée, un GPS, une boussole, des vêtements et une somme d’argent en monnaie nationale et étrangère (95.100 Da et 1.050 euros). Après finalisation des procédures légales, tous les mis en cause devront être présentés devant les juridictions compétentes.

La GN rappelle, à cette occasion, le numéro vert (1055), les sites (PPGN.MDN.DZ) et (TARIK.DZ) ainsi que la Page Facebook (TARIKI.GN) mis à la disposition du citoyen en les appelant à participer à la lutte contre les différentes formes de criminalités à travers le signalement de ce type de crimes, conclut la source.