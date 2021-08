<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en échec d’une tentative d’immigration clandestine et arrestation de 6 individus</span>

Les éléments de la police judiciaire de Mostaganem ont réussi à mettre en échec une tentative d’immigration clandestine par voie maritime impliquant six individus, a-t-on appris, mercredi, de la direction de la sûreté de wilaya.

L’opération a eu lieu lors d’une patrouille d’éléments de la police judiciaire effectuée vers deux heures du matin, au niveau de la plage des «Trois frères» à Kharrouba, à la périphérie de Mostaganem. Ces candidats à l’immigration clandestine, originaires des wilayas de Mostaganem et d’Alger, ont été arrêtés au moment où ils s’apprêtaient à embarquer en direction des côtes espagnoles. L’organisateur de cette opération est actuellement en fuite et activement recherché, a-ton précisé. Les policiers ont découvert sur place un moteur de 40 CV, une pompe à air, un gilet de sauvetage et deux jerricans d’essence de 30 litres chacun, a ajouté la même source. Les prévenus ont été déférés devant la justice et écopés une amende de 20.000 DA chacun.