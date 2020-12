<span style='text-decoration: underline;'>COMMERCE</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en place d’un système informatique pour le contrôle des marchandises importées</span>

Dans le but d’améliorer la qualité et asseoir la transparence en matière de contrôle au niveau des différentes inspections de Commerce à travers les ports, les ports-secs, les aéroports et les différents postes frontaliers, le ministère du Commerce a lancé un système informatique pour le contrôle des marchandises importées.

Ainsi, le ministre du secteur, Kamel Rezig a fait savoir jeudi, lors d’une réunion dédiée à l’explication de ce système, en présence des différents partenaires, notamment les douanes, la police et la gendarmerie nationale, en plus du secteur de l’agriculture, que la mise en place de ce système intervient en application de l’accord conclu récemment entre les ministères des Finances, de l’Agriculture, du Commerce et des Transports afin d’unifier le contrôle frontalier à travers la constitution de brigades mixtes ayant déjà commencé leur travail le 01 septembre dernier. Il s’agit, selon lui, par le lancement de ce système d’honorer l’engagement du ministère du Commerce de revoir l’opération de contrôle et les modalités de son élargissement à travers les inspections régionales. Ce système, conçu en un laps de temps très cours (10 mois) par les cadres du département du Commerce, permet au secteur de réaliser un progrès en matière de numérisation, d’autant qu’il est prévu le lancement de deux applications au profit des importateurs et des exportateurs, en attendant la numérisation de «l’attestation de respect» durant le premier trimestre 2021, précise le ministre. Expliquant le modus operandi du système, le ministre a indiqué qu’une fois l’opération de contrôle achevée par les inspections, le système procède au traçage du conteneur, depuis sa sortie du port jusqu’au point d’arrivée passant par les frontières où les autorités de contrôle peuvent les localiser ce qui permettra leur contrôle à n’importe quel point tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il s’agit là, poursuit le ministre, de renforcer le contrôle au niveau des sites d’arrivée des marchandises, permettant ainsi aux agents de prendre des échantillons pour analyse avant d’envoyer les résultats, en temps réel, via ce système. Ce nouveau système détectera les marchandises soumises à un quelconque contrôle, de même qu’il permet l’actualisation et l’envoi des listes aux directions, les inspections de contrôle étant tenues d’effectuer ces opérations de contrôle sur le terrain. Par ailleurs, le ministre a annoncé «des changements à la tête des inspections du ministère du Commerce, touchant 52 chefs d’inspections aux frontières. Les nouveaux directeurs dont la tâche consiste à protéger la santé du consommateur, auront à suivre des sessions de formation pour l’utilisation de cette nouvelle technique à laquelle prendront part des cadres des secteurs de l’agriculture, des douanes, de la gendarmerie et de la police avec l’emploi des outils numériques. «A partir de janvier 2021, nous souhaitons assister avec les nouveaux directeurs, à la fin des phénomènes délétères et à ce que la flexibilité et le contrôle seront accordés aux marchandises en exécution du principe de la protection du consommateur et de l’économie nationale », a conclu le ministre du Commerce. Il est à souligner que le Directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, Louhaidia Mohamed a affirmé que le nouveau système informatique de contrôle de la conformité des produits importés destinés à la vente en l’état n’a pas affecté les mesures de contrôle en vigueur. Ainsi, il a précisé que ces mesures demeurent régies par le cadre légal en vigueur, en l’occurrence la loi 09-03 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, le décret exécutif 05-467 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés et le décret exécutif 90-39 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes. Il dira en fin que le contrôle de la conformité des produits importés par les opérateurs économiques dans le cadre du «couloir vert», a été pris en charge dans le cadre du décret exécutif 12-93 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du statut d’opérateur économique agréé en douane.

Noreddine Oumessaoud