<span style='text-decoration: underline;'>Ramassage des déchets ménagers à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en place d’une feuille de route</span>

Pour l’amélioration des opérations de ramassage des déchets ménagers au niveau des points de rejet des quartiers de la wilaya, une feuille de route est installée par les services concernés pour atteindre les objectifs visés.

A cet effet,des efforts sont fournis pour développer ce secteur notamment en maintenant les quartiers propres durant cette période de la saison estivale où les détritus jetés dans les poubelles s’entassent et dégénèrent à grande vitesse en répandant des odeurs nauséabondes sous le soleil, ce qui entraîne l’apparition des moustiques.

Ainsi pour éviter cet état de fait,les tournées des éboueurs seront renforcées avec des opérations de nettoyage des rues et des places publiques pour lutter contre la saleté et surtout pour combattre la propagation de l’épidémie de la covid19. Afin de résoudre les problèmes de collecte des ordures qui se posent ces derniers temps ces services vont prendre toutes les dispositions pour bien gérer cela et pour localiser et éradiquer complètement les points noirs pour répondre aux demandes des citoyens pour assurer un cadre agréable,un environnement sain et de bonnes conditions d’hygiène des lieux durant cette période de crise sanitaire et de canicule.

Bekhaouda Samira