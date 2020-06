<span style='text-decoration: underline;'>Il est l’un des projets structurants de la wilaya</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en service dans les jours à venir du 5ème boulevard périphérique</span>

Après la reprise des travaux dans les chantiers des différents projets et ceux du secteur des travaux publics, suite aux directives du gouvernement pour l’entame du déconfinement, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, s’est rendu hier au projet du 5ème boulevard périphérique qui sera mis en service dans les jours à venir.

Notons que le 5e boulevard périphérique est l’un des projets structurants dans la wilaya d’Oran et l’un des plus importants du secteur des travaux publics. Avec l’encombrement de circulation qu’enregistre Oran, ce projet est devenu une nécessité pour la capitale de l’Ouest. Les travaux ont débuté depuis 2014, et ce projet devait être réceptionné en 2016, mais à cause de l’austérité qu’a subie le pays, les travaux de ce projet ont été interrompus, ce qui a retardé sa réception. Une réévaluation de ce projet a permis de reprendre les travaux dans le dernier tronçon de 4km. Ce projet qui s’étend sur une distance de 21 km relie Belgaid à El Kerma. Il est rentré en service provisoirement, les travaux de 10 œuvres d’art ont été finalisés, il reste uniquement un tronçon de 2 km de bitumage. Des travaux sont en cours pour le reboisement des deux côtés de la route et le renforcement des œuvres d’art existantes. Ce projet dispose de 11 œuvres d’art dont 3 échangeurs et 05 passages inférieurs respectivement sur la CW 75, RN 11, CW 46 et CW 74, CW 102, ainsi que 6 passages supérieurs sur la CW 74, CW 35, CW 102 et CC 602 pour le reste des lots. Notons que l’appel d’offres de ce projet, a été scindé en deux parties ; route et ouvrages d’art. La partie route concerne cinq lots différents de plus de quatre km de linéaire. Ce méga projet du secteur des travaux publics scindé en deux tronçons, devait relier la commune de Misserghine à la localité de Belgaïd, sur une distance de 35 km pour s’ajouter à la route du 4ème boulevard périphérique qui a été livrée en 2006. Cette dernière qui compte 12 ouvrages d’art dont 08 échangeurs, relie les localités de Misserghine, Aïn El-Beïda, Es-Sénia et Canastel. Cette voie express est très fréquentée par les automobilistes, surtout ceux venant des wilayas de Tlemcen et d’Aïn Témouchent, voulant éviter le tissu urbain de la ville. La réalisation du 5ème boulevard périphérique entre dans le cadre d’un plan entamé ces dernières années en Algérie, pour la création des routes d’évitement, afin de désengorger la circulation et supprimer les points noirs de circulation existant dans les grandes villes. La deuxième future tranche de ce projet de 14 km, aura la particularité d’être à proximité de la grande Sebkha d’Oran. Elle débutera du marché de gros des fruits et légumes à El Kerma pour arriver à la commune de Misserghine.

Le 5ème boulevard périphérique desservira les régions suivantes : El Kerma, Sidi Chahmi, El Braya, Hassi Bounif, Sidi El Bachir et Belgaid. Le tronçon Belgaid-El Kerma assurera en plus de sa fonction de transit, un rôle d’axe structurant de la zone d’expansion urbaine, industrielle et touristique de l’agglomération d’Oran orientée dans la zone Est. Cette route constituera également une pénétrante autoroutière, vu que la 2éme rocade se raccorde avec la bretelle autoroutière de la capitale de l’Ouest afin d’assurer une circulation rapide entre la région ouest et l’Autoroute Est-Ouest.

Fethi Mohamed