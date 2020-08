<span style='text-decoration: underline;'>SIDI GHALEM </span>:<br><span style='color:red;'>Mise en service de deux antennes relais</span>

Dans le cadre du plan de désenclavement des zones d’ombres à Oran, la direction de la poste et des communications de la wilaya d’Oran a annoncé la mise en service de deux antennes relais pour renforcer la couverture en matière de téléphonie et d’internet.

La directrice de wilaya de la poste a reçu le chef de la daïra d’oued Tlélat par intérim et des représentants de la société civile du village de Sidi Ghalem pour écouter leurs doléances. La directrice a annoncé dans ce cadre, la mise en service d’un relais antenne de l’opérateur «Djezzy». Jeudi dernier, il a été procédé également à la mise en service de l’antenne relais de MobilisAlgerie Telecom. Ce qui permettra aux habitants de Sidi Ghalem de bénéficier d’une meilleure couverture téléphonique et d’un service internet de haut débit et de très haut débit. Cet équipement permettra également une meilleure couverture pour les régions avoisinantes. Notons que l’amélioration de la couverture téléphonique était à la tête des préoccupations des habitants de Sidi Ghalem. Un autre problème reste à résoudre est celui de l’approvisionnement en eau potable. L’emplacement géographique de ce village n’a pas permis de trouver une source d’eau suffisante. Une opération a été inscrite pour la réalisation de deux puits au niveau de Tafraoui, l’eau sera transportée ensuite sur une distance de 10 km grâce à des conduites avec la réalisation de deux stations de relevage. Cette opération sera gérée par la direction des ressources en eau. A Oran, 502 opérations ont été inscrites pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens dans ces zones d’ombre.

Fethi Mohamed