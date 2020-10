<span style='text-decoration: underline;'>Journée nationale de l’émigration </span>:<br><span style='color:red;'>Mise en service de divers projets à l’ouest du pays</span>

Les wilayas de l’ouest du pays ont été dotées de projets mis en service samedi, à l’occasion de la journée nationale de l’émigration commémorée le 17 octobre de chaque année. Dans ce contexte, le wali d’Oran, Messaoud Djeri a procédé à la mise en service d’un réseau de gaz naturel au profit de 1.441 familles au niveau de la commune de Boufatis et de 129 familles de la localité de Chekalil relevant de la commune de Oued Tléllat.

A Tlemcen, il a été procédé au raccordement de 356 foyers au réseau de gaz naturel dans la commune d’Aîn Fettah, une opération d’un coût de 18 millions DA financée par la Caisse de solidarité et de garantie des Collectivités locales, a déclaré à l’APS, la chargée de communication de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Ouest (SDO) dans la wilaya, Brahimi Zineb. Le taux de couverture en gaz naturel dans la wilaya de Tlemcen, estimé actuellement à 94 pour cent, est appelé à croître notamment après l’achèvement des projets similaires en cours de réalisation ou en voie de l’être.

De même qu’il a été procédé, à cette occasion, à la mise en service d’une unité secondaire de la protection civile dans la commune de Ghazaouet et sa baptisation au nom du chahid Merabet Bachir, dit Benamar. Au niveau de la wilaya d’Aïn Témouchent, la commune de Chaabet Lh’am (daïra d’El Malah) a été renforcée par un centre postal, dont la cérémonie de mise en service a été présidée par le wali, M’hamed Moumen. Le coût de cette réalisation, financée au titre du plan communal de développement (PCD) est estimé à 23, 65 millions DA, a avancé la directrice de wilaya du secteur de la poste et des télécommunications, Nacéra El Aïdaoui. A El Malah, il a été procédé à la mise en service d’une unité secondaire de la protection civile, dotée de moyens nécessaires pour effectuer sa mission. Dans la wilaya de Mostaganem, les festivités commémorant cet événement historique ont été marquées par la distribution de 34 autobus de transport scolaire au profit de 30 communes sur 32 que compte la wilaya. Le parc de bus de transport scolaire sera renforcé, au niveau des communes, par 201 véhicules et contribuera à l’amélioration des conditions de scolarisation notamment dans les régions enclavées, connues aujourd’hui sous l’appellation de zones d’ombre.

En outre, aux côtés d’une exposition sur l’histoire dans le hall du Musée du Moudjahid, a été organisée une cérémonie de remise de cadeaux à des membres de la famille révolutionnaire et à des familles de martyrs du devoir national, au cabinet de la wilaya.