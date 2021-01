<span style='text-decoration: underline;'>Forêt du plateau d’Arzew</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en terre de 6.000 arbustes</span>

Une opération de mise en terre de 6.000 arbustes a eu lieu samedi dans la forêt du plateau d’Arzew à l’Est de la wilaya d’Oran dans le but de régénérer cet espace forestier qui a été la proie d’un incendie en 2014, a-t-on appris du président de la circonscription forestière d’Arzew.

L’opération de repeuplement, encadrée par la circonscription forestière d’Arzew en présence du conservateur des forêts de la wilaya, porte sur la mise en terre de 6.000 plants de pin d’Alep sur une superficie de plus de trois hectares dans la forêt du plateau qui surplombe le tissu urbain la ville d’Arzew, avec la participation d’une foule nombreuse de volontaires, a indiqué à l’APS Kaïm Noureddine.

Ont pris part à l’opération de reboisement, la troisième du genre au niveau de la circonscription sus-indiquée, les Scouts musulmans algériens (SMA) et des associations qui activent dans le domaine de l’environnement, en présence des autorités locales, a-t-on ajouté. Cette campagne, la huitième du genre au niveau de la willaya d’Oran, entre dans le cadre du programme de régénération du couvert végétal qui a été la proie des flammes l’année dernière, ainsi que la protection des retenues collinaires contre l’érosion et les glissements des sols, en coordination avec le secteur des ressources en eau, a indiqué le conservateur des forêts, Djamel Zouaoui.

Cette campagne, a précisé M. Zouaoui, se poursuivra jusqu’’au 21 mars prochain à l’occasion de la journée mondiale de la forêt.