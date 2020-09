<span style='text-decoration: underline;'>Services de la wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Mise sur pied d’une cellule de wilaya de suivi quotidien du curage des avaloirs</span>

Une cellule de wilaya chargée de suivre quotidiennement et de manière continue les travaux de curage des regards et avaloirs a été mise sur pied au niveau du secrétariat général de la wilaya d’Oran, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Cette mesure entre dans le cadre des préparatifs pour la saison des pluies, comme le soutiennent les autorités de wilaya qui insistent sur la nécessité de réaliser un programme de travail clair et minutieux à cet effet et de présenter un bilan périodique en vue de sa concrétisation, a-t-on indiqué de même source. L’examen du dossier des préparatifs de la saison des pluies a constitué un volet important des différents axes abordés par le wali d’Oran, Messaoud Djeri, lors d’une rencontre du conseil de l’exécutif de la wilaya tenue hier lundi, où il a mis l’accent sur l’importance de réaliser un programme complet pour assurer le nettoiement et le curage des regards et avaloirs, avec en prime le traitement de tous les points noirs, à l’effet de réduire ou mettre un terme à d’éventuels dégâts, a-t-on souligné. Le même responsable a sommé les services concernés à effectuer des opérations coordonnées en continu pour enrayer tout ce qui touche à l’environnement et à la santé du citoyen, insistant sur la mobilisation de tous les moyens humains et matériels et la poursuite des opérations de désinfection et d’assainissement.

En outre, les chefs de daïras, les présidents d’assemblées populaires communales (APC) et les directeurs de l’exécutif ont été chargés d’assurer le suivi des travaux de maintenance et la coordination.