<span style='text-decoration: underline;'>ANADE / Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Miser sur les jeunes et étudiants pour créer des micro entreprises</span>

L’antenne d’Oran de l’Agence nationale d’appui et développement de l’entreprenariat ANADE (ex-ANSEJ) mise sur l’élément des jeunes, surtout les étudiants, pour la création de micro-entreprises dans le cadre de l’encouragement de l’entreprenariat en milieu des jeunes afin de contribuer au développement de l’économie, a-t-on appris, lundi, de cette antenne.

Les cadres de l’antenne de wilaya de l’ANADE forment les étudiants intéressés ayant des idées novatrices sur les modalités de création d’une micro-entreprise et les facilités mises en place par l’Etat pour cette frange, au niveau des incubateurs de projets et des bureaux de liaison entre l’université et l’agence. Ces formations s’inscrivent dans le cadre de la mise en £uvre des nouveaux axes stratégiques de l’Agence qui s’appuie sur la formation des jeunes universitaires sous l’encadrement des formateurs de l’ANADE, accréditées par le Bureau International du Travail, indique-t-on.

Concernant le secteur de la formation professionnelle, qui compte à son tour, un nombre important de jeunes porteurs d’idées et de projets, l’ANADE d’Oran dispense des formations spécialisées pour les stagiaires et les apprentis à travers la maison de l’insertion et de l’accompagnement de la Direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre de la prise en charge et de l’accompagnement des diplômés de ce secteur porteurs d’idées afin de les aider à concrétiser leurs projets sur le terrain, ajoute-t-on.

L’antenne locale de l’ANADE a ouvert, à la fin de l’année dernière, en collaboration avec la Direction de wilaya de l’éducation, une classe pilote pour le petit entrepreneur, au niveau du lycée «Bennabi Slimane», au quartier Essabah, afin d’enseigner aux élèves les compétences entrepreneuriales, diffuser le concept d’entrepreneuriat et leur insuffler un esprit d’initiative et d’innovation.

La classe est constituée d’une vingtaine d’élèves qui bénéficient de sessions de formation périodiques sous la tutelle des cadres de l’ANADE afin de développer leur sens créatif et clarifier leur vision sur les disciplines à suivre, lorsqu’ils accèderont à l’université.