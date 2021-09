<span style='text-decoration: underline;'>ANADE</span>:<br><span style='color:red;'>Miser sur les micro-entreprises pour créer de la richesse et développer l’économie</span>

Les micros-entreprises constituent un élément important dans la stratégie de développement économique et de la création de la richesse. L’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat (ANADE) compte beaucoup sur ce secteur pour réaliser un dynamisme économique.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le conseiller responsable de la communication et de l’écoute au sein de l’ANADE, Fatah Sayed, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale. «Il existe une réelle volonté des pouvoirs publics de faire de la micro-entreprise un secteur vital qui contribue à créer de la richesse et à développer l’économie nationale», a-t-il déclaré. Il a précisé que les micros-entreprises constituent un important tissu économique et sont présents dans divers secteurs d’activités, ce qui permet de créer des postes de travail. « Les micro-entreprises sont présentes dans tous les secteurs et contribuent à la création d’emplois par les services et produits qu’elles fournissent», a ajouté l’invité de la chaîne Une. Il a également mis en avant le rôle des micros-entreprises dans la diversification de l’économie nationale et la création d’une économie compétitive hors hydrocarbures. M. Sayed a soutenu aussi que «les micros-entreprises permettront de faire venir au pays des devises à travers les exportations et réduire le déficit de la balance commerciale, d’autant plus que 1 500 petites entreprises capables d’exporter ont été comptabilisées».

Le même responsable a affirmé que l’ANADE, ex-Ansej, assure un accompagnement pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans la création des micros-entreprises. Les jeunes peuvent bénéficier aussi de formations en vue de lancer leurs projets. «L’accompagnement qui existe pour les jeunes souhaitant créer micro-entreprise, consiste à leur fournir les informations nécessaires et suffisantes sur l’activité qu’ils souhaitent exercer et leur fournir une formation dans le domaine dans lequel ils souhaitent s’investir, en coordination avec les centres de formation», a-t-il détaillé.

Il a également révélé que «la création des micros-entreprises doit correspondre aux besoins des régions dans lesquelles elles sont implantées, telles que les régions du Sud du pays, les Hauts-Plateaux et les zones d’ombre». M. Sayed a appelé «à reconsidérer la cartographie des projets économiques en adéquation avec les besoins et la spécificité de chaque région à travers une étude approfondie pour revaloriser l’investissement». L’invité de la chaîne Une a affirmé, par ailleurs, que les projets financés par l’agence incluent le secteur des services, qui vient en tête, l’agriculture, les industries manufacturières et alimentaires, ainsi que les secteurs de l’industrie et du tourisme. Pour le responsable, ces secteurs sont stratégiques et poussent l’agence à inciter les jeunes à y investir et créer des micro-entreprises adaptées à la nature du projet. Pour ce qui est de l’accompagnement financier, l’invité de la Radio a appelé les banques à faciliter le financement de ces micro-entreprises, en repensant le mode de financement et les délais de remboursement du prêt bancaire, et en définissant des modalités de suivi en cas d’échec du projet.

Samir Hamiche