<span style='text-decoration: underline;'>Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>«Mobilité des jeunes» durant la saison estivale</span>

Dans le cadre du programme des activités pour les jeunes durant la saison estivale ,les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya(DJS) organisent un évènement intitulé « mobilité des jeunes ».

Cette manifestation sera au profit des jeunes de toutes les wilayas du pays .Il y’aura plusieurs activités sportives qui seront au menu de ces journées ainsi que des conférences et des débats sur l’historique des différentes disciplines sportives .Ce programme va permettre aux jeunes Oranais et aux visiteurs de passer un séjour agréable au niveau de la wilaya et de sortir de leur quotidien , de découvrir et de visiter également les lieux touristiques importants qui marquent la wilaya surtout pour ceux qui viennent pour la première fois à Oran ,ils auront l’occasion durant cet été de profiter également du beau temps , du soleil et de la mer durant leur séjour .

Cette opération rentre également dans le cadre du programme des activités pour la promotion des jeux méditerranéens qui auront lieu l’été prochain et qui sont tant attendus par les Oranais .

Les jeunes vont être accueillis selon les normes réglementaires exigées pour participer à cette opération qui va leur permettre d’avoir des informations et des détails sur l’évènement important sportif qui aura lieu en 2022.

Pour le bon déroulement de ces journées, un menu spécial sera concocté par ces services et toutes les dispositions seront prises pour atteindre les objectifs visés sur tous les plans.

Bekhaouda Samira