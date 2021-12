<span style='text-decoration: underline;'>Après les élections locales de novembre dernier</span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed Chalabi nouveau P/APW d’Oran</span>

Le wali d’Oran, Said Sayoud, a présidé hier la cérémonie d’installation de la nouvelle composante de l’Assemblée populaire de wilaya pour le mandat 2021-2026. Plusieurs responsables civiles et militaires, ainsi que des députés ont assisté à cette cérémonie qui a eu lieu au niveau de la wilaya d’Oran.

Photos: OT / Lazreg

Pour rappel les élections locales du 27 novembre dernier ont donné les résultats suivants. Le Rnd a arraché 12 siéges, suivi de Msp avec 11 siéges, El Binaa 10, Al Mostaqubal 8, Sawt el Chaab 5, TAJ 5 et enfin le PT 4 siéges. Dans son allocution, le wali a adressé ses remerciements aux membres de l’ancienne Apw et a félicité les nouveaux élus. Il a aussi rappelé les grands défis qui attendent responsables et élus pour répondre aux attentes des Oranais, comme il a insisté sur la conjugaison des efforts pour qu’Oran soit prête pour le grand rendez-vous sportif des jeux méditerranéens prévu pour l’été 2022. Il a aussi annoncé la relance des opérations de relogement concernant les habitants des bidonvilles, et d’autres opérations concernant la réhabilitation des quartiers de la ville. Par la suite les membres de la nouvelle APW ont choisi M. Said Chalabi, du mouvement El Binaa, P/APW pour ce nouveau mandat qui court jusqu’à 2026. Dans l’après midi devait se dérouler aussi l’installation de la nouvelle équipe de l’APC d’Oran. Nous y reviendrons, dans notre édition de demain, avec plus de détails.

F.Mohamed