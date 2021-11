Mohamed Maouche nouveau vice-président de la FAF

Mohamed Maouche, membre du Bureau fédéral, et ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, a été désigné nouveau vice-président de la Fédération algérienne de football (FAF), en remplacement d’Amar Bahloul, a annoncé l’instance fédérale, mardi sur son site officiel.

«La désignation de Mr. Maouche est une reconnaissance envers ce grand moudjahid et footballeur pour l’ensemble de son parcours, l’expression de la continuité générationnelle et un atout indéniable pour la Fédération de pouvoir compter sur sa sagesse et ses qualités humaines de rassembleur et d’esprit positif», a indiqué le président de la FAF Amara Charaf-Eddine, cité par la même source. Sur proposition du président de la FAF, et conformément à ses prérogatives statutaires et applaudie par l’ensemble des membres fédéraux présents, la désignation de Mohamed Maouche, «coïncidant avec la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération du 1er novembre 1954, a à la fois une portée symbolique et utile pour l’instance fédérale», conclut la FAF.