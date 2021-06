<span style='text-decoration: underline;'>UNION ARABE DE FOOTBALL</span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed Raouraoua désigné vice-président d’honneur de l’UAFA</span>

L’ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua a été nommé vice-président d’honneur, de l’Union arabe de football (UAFA), lors des travaux de la 26e Assemblée générale de l’instance de football arabe, jeudi à Djeddah (Arabie saoudite).

L’Assemblée générale a adopté lors de sa première réunion, la décision du prince Abdel-Azziz Ben Turki El-Faycel, de désigner Mohamed Raouraoua en qualité de vice-président d’honneur de l’UAFA» a indiqué le communiqué final de l’AG publié sur son site officiel. M. Raouraoua avait occupé le poste de 1er viceprésident de l’UAFA, durant deux mandats consécutifs. Il avait également présidé la très importante commission des compétitions de l’instance de football arabe chargée notamment de la gestion de la Ligue des champions dans sa nouvelle formule.

L’actuel président de la Fédération algérienne de football (FAF), Amara Charaf-Eddine, accompagné de Rachid Oukali, membre du Bureau Fédéral, a pris part à l’assemblée générale de l’Union arabe de football association. Par ailleurs, l’assemblée générale élective a plébiscité le prince Abdel- Azziz Ben Turki El-Faycel à la tête de l’UAFA pour le mandat olympique 2021-2025, à l’issue de la 26e AG tenue jeudi à Djeddah (Arabie saoudite).

A l’issue de son élection, Abdel-Azziz Ben Turki El-Faycel a remercié les membres de l’AG, pour la confiance placée en lui, et également les membres du bureau sortant pour les efforts consentis lors du précédent mandat qui a contribué à la réussite du programme de développement du football arabe. Ont été également élus MM. Saoud EL-Mouhandi, Hachem Hayder, Abdallah Djenabi, Hamid Chibani membres du comité exécutif de l’UAFA, représentants du continent asiatique, alors que pour le continent africain, ce sont MM. Hani Abu Rida, Wadie Jary, Ahmed Ould Yahia et Faouzi Lekjaa qui ont été élus.

Le nouveau bureau exécutif de l’Instance de football arabe a approuvé d’autre part la nomination de Abu Rida et El- Mouhand, respectivement premier et second vice-président de l’UAFA, alors que le Dr Rajallah a été maintenu au poste de secrétaire général de l’UAFA. .

La représentativité féminine est restée à l’actif de Mme Samar Nessar, quant au président de la Fédération palestinienne de football, le général Djibril Radjoub a préservé sa qualité de membre permanent. UNION ARABE DE FOOTBALL Mohamed Raouraoua désigné vice-président d’honneur de l’UAFA L’ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua a été nommé vice-président d’honneur, de l’Union arabe de football (UAFA), lors des travaux de la 26e Assemblée générale de l’instance de football arabe, jeudi à Djeddah (Arabie saoudite). «