<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed Souibah (ASO Chlef) suspendu un match</span>

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (CD / LFP) a infligé un match de suspension ferme à l’attaquant de l’ASO Chlef, Mohamed Souibah, pour contestation de décision, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, ayant vu son équipe s’incliner (2-0) chez le CS Constantine.

«La sanction de Souibah est rehaussée d’une amende de 30.000 DA» a encore précisé la même source dans un communiqué. Etant donné que la saison 2021-2022 est terminée, Souibah (31 ans) devra attendre la première journée du prochain exercice (ndlr : 2022-2023) pour purger sa suspension. La Commission de Discipline a d’autre part infligé 200.000 DA d’amende aux NA Hussein-Dey et RC Relizane, pour absence de l’entraîneur en chef sur la main courante, lors des défaites essuyées respectivement face à l’US Biskra (1-2) et au NC Magra (4-1) pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1.