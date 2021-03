<span style='text-decoration: underline;'>Mabrouki Djamila</span>:<br><span style='color:red;'>«Mon travail me passionne»</span>

Mabrouki Djamila est présente à tous les salons de l’artisanat. Ainsi depuis 2008 elle fabrique et expose tous les produits fabriqués à partir de l’alfa et la liste est longue. Elle les travaille elle-même.

« J’ai appris ce métier seule petit à petit et aujourd’hui c’est devenu mon gagne pain. L’alfa ne manque pas. Le travail c’est moi qui le fabrique et l’expose. J’ai participé à plusieurs salons d’arisant à Alger, Boumerdes, Saida ou Mostaganem. Mes produits ont, même, été exposés dans un stand de l’Algérie à Dubai et en France. C’est dur de travailler l’Alfa. Je fais un article tous les quatre ou cinq jours et selon le sujet. Il y a le « Kaskass » pour le couscous, El Midouna – panier à pain, et d’autres articles encore. Ce travail me permet de vivre moi et ma famille et j’en suis fier. C’est un métier qui demande de la patience. Je suis inscrite à la chambre de l’artisanat et je suis toujours présente à ces événements où le produit algérien est mis en relief. »