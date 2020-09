<span style='text-decoration: underline;'>Suite au renversement de son camion qui a pris feu</span>:<br><span style='color:red;'>Mort d’un conducteur à Mostaganem</span>

Un camion citerne plein de carburant s’est renversé et a pris feu dans la wilaya de Mostaganem, causant la mort de son conducteur, a-t-on appris samedi auprès de la Direction de la protection civile de la wilaya.

L’unité de la protection civile est intervenue samedi vers 4 heures 15 du matin, après qu’un camion citerne plein de carburant s’est renversé au niveau de la route nationale (RN 17) dans la commune de Fornaka (25 km à l’ouest de Mostaganem), a indiqué la même source, précisant que le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de prendre feu, causant la mort du conducteur qui a été carbonisé à l’intérieur. Les services de la protection civile ont mobilisé trois équipes des unités de la Macta et d’Aïn Nouissy et l’unité principale (trois camions anti-incendie et deux ambulances) pour venir à bout de l’incendie et éviter l’explosion de la citerne du camion, a fait savoir la même source, ajoutant que le corps du conducteur a été transféré vers la morgue de l’établissement hospitalier «Ernesto Che Guevara» de la ville de Mostaganem.