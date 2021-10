Mostaganem: pour divers délits, 125 personnes écrouées en un mois

Durant le mois écoulé, les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya ont enregistré 812 affaires criminelles et délictuelles. Ils ont solutionné 712 affaires dans lesquelles étaient impliquées 920 personnes dont 49 mineurs, 37 femmes et sept étrangers. Présentés au parquet, 125 des mis en cause ont été écroués dans des centres de rééducation, 181 ont bénéficié de la citation directe, 36 ont été condamnés à des amendes, 76 sont en fuite. Un a été remis à un autre service de sécurité. Durant la période considérée, plus d’un kilogramme de kif, 1057 comprimés psychotropes, 0.5g de cocaïne et 6116 bouteilles de boissons alcoolisées ont été saisis.

Charef.N