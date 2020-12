<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Mostaganem se place au 4ème rang de la production agricole à l’échelle nationale</span>

La wilaya de Mostaganem qui compte quelques cent trente deux milles hectares de terres agricoles dont 50 milles destinés aux céréalicultures, plus de trente milles à l’arboriculture fruitière et au vignoble, le reste presque aux cultures marais chères, est classée au cinquième rang à l’échelle nationale quant à la production agricole.

En ce qui concerne la pomme de terre, la wilaya est classée au troisième rang et à la deuxième place quant à la production agrumicole. La production oléicole connaît cette année une baisse de 27% par rapport à 2019. En effet, l’année passée la production était de trois cent quatre vingt milles quintaux d’olives et cette année elle ne dépasserait pas deux cent quatre vingt milles quintaux en raison de la faiblesse pluviométrique. Indiquons que les agriculteurs de la wilaya qui étaient tourmentés à cause de la sécheresse qu’ils craignaient ont repris espoir après les chutes de pluies enregistrées vendredi et samedi derniers.

Charef.N