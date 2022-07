<span style='text-decoration: underline;'>Les incidents liés aux déraillements des trains examinés</span>:<br><span style='color:red;'>Moundji réclame un plan de développement de la SNTF</span>

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a présidé, hier, une réunion consacrée au secteur du transport ferroviaire. Les causes liées aux déraillements récurrents des trains ont été examinées lors de cette réunion.

Ont pris part à cette réunion les cadres du ministère des Transports et les cadres dirigeants de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), a indiqué que le département ministériel dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. «Cette réunion est consacrée à l’examen du phénomène des déraillements fréquents des trains à cause de la vétusté de certaines lignes et l’ensablement des voies ferrées dans certaines régions du pays», a indiqué le communiqué. La même source a précisé que l’étude du plan de relance de la SNTF a été examinée aussi lors de cette réunion.

M. Moundji a «exigé du Directeur Général de la SNTF et des cadres dirigeants de l’entreprise de présenter un exposé sur le phénomène des déraillements de trains et sur l’ensablement des voies ferrées», a indiqué le communiqué du ministère des Transports. «Le ministre a demandé aux responsables de la SNTF de déterminer la dimension de ce phénomène, sa gravité et les mesures prises ou prévues pour éliminer ce type de problème, en précisant les besoins nécessaires pour cela», a détaillé encore la même source.

De son côté, le Directeur Général de la SNTF a présenté un exposé sur un plan de restructuration d’entreprise. Après avoir écouté l’exposé du premier responsable de la SNTF, le ministre des Transports a donné des instructions sur la nécessité d’impliquer le partenaire social en ce qui concerne la vision dédiée à la concrétisation du plan de restructuration de l’entreprise. M. Moundji a appelé à donner une image claire de la situation actuelle au sein de la SNTF, ajoute la même source.

Les instructions du ministre des Transports portent aussi l’impératif de présenter le plan de développement de l’entreprise, assurer son indépendance financière dans des délais précis, tout en maintenant les emplois. Il a appelé aussi à la qualification des ressources humaines selon un plan de travail, avec un délai maximum d’un mois pour mener à bien ce travail.

Il convient de rappeler qu’un déraillement de wagons d’un train marchandises est survenu vendredi dernier au niveau de la localité de Kadiria (Wilaya de Bouira). Cet incident a engendré des perturbations du trafic ferroviaire.

La SNTF a indiqué que les trains en partance d’Alger vers les régions de l’Est et du Sud Est (Bejaia, M’sila, Tougourt, Tebessa en passant par Constantine et Annaba) sont actuellement à l’arrêt et ce, jusqu’à nouvel ordre.

L’entreprise a affirmé à l’APS que l’opération de relevage des wagons du train qui a déraillé vendredi dernier au lieu-dit Taliouine, à Lakhdaria (ouest de Bouira), se poursuivait dimanche dernier.

«L’opération de relevage des wagons déraillés est toujours en cours», a expliqué le chef du district de la SNTF de Bouira, Mohamed Hannat, précisant que trois grues dont un pneumatique ont été déployées sur le site pour relever les 14 wagons déraillés.

«Nous avons réussi à en relever 4 et il nous reste 10 autres wagons, dont 6 chargés de blé», a précisé M. Hannat, notant que chaque wagon chargé pèse 80 tonnes. Il a encore relevé que le trafic ferroviaire à partir de Thénia et vers l’Est du pays «est toujours suspendu» et ce, jusqu’au rétablissement de la voie endommagée par le déraillement.

