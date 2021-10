M’sila: Trois morts et huit autres blessés dans un accident de la route à Maarif

Trois (3) personnes dont un officier de police sont mortes et huit (8) autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu jeudi soir à Maarif dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris de la protection civile (PC).

L’accident a eu lieu suite à une violente collision entre deux véhicules touristiques dans la commune de Maarif sur la route nationale 45 entre M’sila et Bousaada, a précisé la même source. Les victimes ont été transférées à l’hôpital de Bousaada et une enquête est ouverte par les services compétents pour déterminer les causes réelles de cet accident.