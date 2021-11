Mustapha Moussa nommé directeur de l’organisation de la Boxe aux JM de 2022

Mustapha Moussa, l’ancien médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles a été nommé Directeur de l’organisation de la Boxe aux prochains Jeux méditerranéens, prévus pendant l’été 2022 à Oran, a-t-on appris mardi auprès de Ferhat Fazil, le président de la Fédération algérienne de la discipline (FAB).

«Nous avons décidé de nommer le champion Mustapha Moussa à ce poste en reconnaissance aux énormes services qu’il a rendus à la boxe algérienne» a publié Fazil sur sa page Facebook. «C’est aussi une manière pour nous d’honorer nos anciens champions, et de leur rendre hommage » a ajouté le premier responsable de l’instance, ayant accompagné sa publication d’une photo de lui, en compagnie de Moussa, et qui a été prise juste après la nomination de ce dernier comme Directeur. Né le 2 février 1962 à Mascara, Moussa est un ancien pugiliste algérien qui concourait dans la catégorie des mi-lourds. Il est le premier médaillé olympique de l’histoire de l’Algérie. Il avait remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, dans la catégorie des moins de 81 kg. Il a remporté également la médaille d’or aux Jeux méditerranéens de 1983 à Casablanca (Maroc), la médai lle d’or aux Jeux Panarabes de 1985 à Rabat (Maroc), la médaille d’or au Championnat arabe de police de 1986 en Irak, et la médai llé d’argent aux Jeux africains de 1987 à Nairobi (Kenya).