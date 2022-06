<span style='text-decoration: underline;'>Tir sportif</span>:<br><span style='color:red;'>Nadjib Amour-Kébir et Issam Nacib éliminés en skeet olympique individuel</span>

Les deux tireurs Algériens Nadjib Amour-Kébir et Issam Nacib engagés en skeet olympique individuel, des épreuves de tir sportif des jeux méditerranéens 2022 d’Oran, disputés mercredi au champ de tir à Bir-El-Djir d’Oran, ont été éliminées en tour des qualifications.

En pistolet à air comprimé double mixte à 10 mètres les deux doublettes mixtes composées de Adjabi Amine-Medjiah Hala et Mihali Tiab-Rachida Ben Falami ont été éliminées au premier tour, après avoir été classées à la 8eme et 11éme place. La matinée de la deuxième journée vont s’affronter les tireurs en air à comprimé en pistolet et carabine à 10 mètres en individuel dames et hommes, avec la participation de huit tireurs algériens Amine Adjabi, Tayeb Mihali, Rachida Ben Falami, Medjiah Hala en pistolet et quatre carabiniers, Reda Benzidane, Kouceila Adoul, Houda Chaibi, Saoussen Al-Hachemi en phase des qualifications. Les finales en pistolet et carabine à 10m individuels dames et hommes auront lieu l’après-midi suivie de la finale de l’épreuve double mixte en skeet olympique.