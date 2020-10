<span style='text-decoration: underline;'>BATNA</span>:<br><span style='color:red;'>Nasri procède à la distribution de 616 logements tous segments confondus</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur banisme et de la Ville, Ka mel Nasri, a procédé jeudi à Batna à la distribution de 616 logements tous segments confondus et 121 décisions d’attribution pour l’auto-construction.

Le quota de logements distribué à la maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa au chef lieu de wilaya, comprend 616 logements (478 logements publics locatifs, 50 unités inscrites dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, 80 logements promotionnels aidés, et 8 logements promotionnels publics, en plus de 121 décisions d’attribution d’aide à l’auto-construction inscrits dans le cadre des lotissements sociaux. Auparavant, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a donné au pôle urbain Hamla3 (commune Oued Chaâba) le coup d’envoi du dernier lot du projet de réalisation de logement de type location-vente (880 unités) et la domiciliation du restant du projet au profit des souscripteurs ayant payé la première tranche. A cette occasion, M. Nasri a affirmé que l’opération de distribution de logements «se poursuivra» et «des dizaines de milliers de logements seront distribués le 1e novembre à travers tout le territoire national». Affirmant que la réalisation des logement se poursuit en Algérie, le ministre a rappelé que l’amendement de la Constitution qui sera soumis, le 1er novembre prochain, à référendum populaire a consacré la poursuite des aides accordées par l’Etat au profit des familles démunies notamment en matière d’acquisition de logement, et a consacré plusieurs droits et libertés pour une Algérie nouvelle. Le premier novembre prochain sera “”spécial’’, car coïncidant cette année avec un référendum populaire sur l’amendement constitutionnel et l’inauguration du grand projet urbain à savoir la grande mosquée d’Alger et la remise d’important quotas de logements de différentes formules à travers tout le territoire national, a souligné M. Nasri. Inspectant des projets de logements au site Hamla 3 dans la commune d’Oued Chaâba, le ministre qui a assisté à un exposé sur les programmes de logements inscrits à l’actif de la wilaya et les projets d’aménagement urbain et d’équipements public, a pris plusieurs décisions pour «lancer les programmes de logements en instance avant fin 2020» et «activer la réception de plus de 4.200 LPL». Le ministre a également décidé d’ouvrir le quota de 300 LPP, auparavant réservé à une catégorie précise de la société, à tous les citoyens désirant acquérir ce type de logements dont les travaux de réalisation seront lancés «incessamment». M. Nasri a annoncé la dotation de la wilaya de Batna d’un programme supplémentaire de 400 logements ruraux. S’agissant de l’aménagement urbain, M. Nasri a indiqué que cette visite lui a permis de prendre la décision d’exploiter les reliquats des dotations financières dont avait bénéficié la wilaya au profit des zones d’ombre notamment celles recensées dans les zones urbaines. Le ministre s’est enquis également de l’avancement des travaux de réalisation des équipements publics notamment les structures relevant du secteur de l’éducation en prévision de la rentrée scolaire qui sera marquée à Batna par l’ouverture de 8 établissements des paliers moyen et secondaire. Le ministre a inspecté au cours de sa visite dans la wilaya de Batna des projets de logements réalisés dans le cadre de la location-vente et le promotionnel aidé en plus d’établissements scolaires dans les nouvelles cités comme les 1.000 logements (AADL) de Parc à fourrage dans la ville de Batna