Ne céder ni à la panique, ni à l’insouciance

La situation est inquiétante. De plus en plus, le nombre des contaminés , mais aussi des morts augmente de manière soutenue, alors que les services hospitaliers trouvent toutes les peines du monde à faire face au flux toujours croissants de citoyens présentant les symptômes du covid 19.

Nous sommes encore loin, bien sur, de la rupture, et le système sanitaire national tient bon encore. Mais à ce rythme et avec la multiplication des cas, qui atteindront très vite les 2000 et les dépasseront, il y a un réel risque pour que le système cède. Déjà que le besoin en oxygène se fait de plus en plus sentir, et les autorités publiques tentent de mettre en place une nouvelle stratégie pour pouvoir alimenter les hôpitaux du pays de cette matière plus que vitale face à ce virus.

Bizarrement et face à cette situation catastrophique, certains citoyens continuent de faire comme si de rien n’était, et refusent de se plier aux recommandations des spécialistes en refusant d’observer les gestes barrières, notamment le port du masque, qui est de l’avis de tous les spécialistes et virologues du monde, le moyen le plus efficace pour se prémunir de ce maudit virus. Mais attention si une partie des Algériens se plait dans cette inconscience, d’autres citoyens appellent les autorités sanitaires et publiques à plus de rigueur et à n’accorder aucune circonstance atténuante à ceux qui refusent de se plier aux recommandations. D’autres vont plus loin et exigent le retour à un confinement total comme celui qui a été décidé au tout début de la pandémie en mars et avril 2020. Comme il est aussi demandé de refermer les frontières et d’arrêter le transport inter-region. Enfin les avis et les comportement des uns et des autres différent, ce qui renseigne sur la peur qui est entrain de s’emparer de certains de nos concitoyens, surtout ceux qui ont vu des personnes de leur entourage immédiat perdre la vie en quelques jours, à cause de ce redoutable variant delta.

Pour l’instant, les nouvelles sur le front de la lutte contre la pandémie et en particulier celui de la vaccination, sont plutôt rassurantes. La campagne se déroule dans un rythme soutenu et le plus rassurant aussi, c’est de voir que les citoyens ont enfin compris que le vaccin reste le meilleur moyen pour éviter les cas grave de la contamination et peut être même ne pas arriver du tout à l’hospitalisation. Enfin pour nous résumer, il faut reconnaître que l’heure est grave, et il n’y a aucun doute là-dessus. Mais d’un autre coté, il faut aussi éviter de tomber dans l’alarmisme, et plutôt s’organiser, dans une discipline de fer, pour s’en sortir avec le moins de dégâts possibles.

Par Abdelmadjid Blidi