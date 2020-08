Tranquilliser le citoyen c’est bien. Lui dire la vérité c’est mieux. L’Algérie tente de se sortir de trois crises majeures qui la frappent quasiment en simultanée. Une crise financière profonde qui la frappe depuis 2014 avec la chute brutale des prix du pétrole. Une crise politique complexe qui a vu des millions d’Algériens investir la rue et pousser l’ancien président à la démission. Et enfin, et non des moindres, une crise sanitaire due au coronavirus qui sévit dans le pays, et dans le monde entier, depuis plus de six mois.

Face à une situation aussi complexe, la tâche des pouvoirs publics est des plus ardues. Le gouvernement Djerad aura été le gouvernement qui aura fait et fait face à la plus délicate des situations que n’a jamais connue le pays. Prioriser les chantiers, coordonner les efforts, engager les reformes, faire attention aux équilibres politiques et financiers n’a rien d’une sinécure. La somme de travail qui reste à abattre est herculéenne. Remettre tout un pays sur rails, et pratiquement dans tous les secteurs, demande une stratégie minutieusement élaborée qui laisse très peu de place à l’improvisation et à l’approximatif.

C’est en fait une course contre la montre qui est engagée depuis l’élection du président de la république, pour redresser la situation. Les chantiers sont immenses et les défis des plus grands. Mais à voir de près, il parait clairement qu’une feuille de route savamment pensée et précise, a été mise en musique pour avancer dans le bon sens et éviter les sempiternelles hésitations qui n’ont pas lieu d’être, dans un moment aussi délicat que celui que vit le pays.

Bien sûr, l’adhésion de la population et sa discipline est au centre de ce grand projet de l’Algérie nouvelle. Les Algériens doivent se réconcilier avec la première des valeurs nécessaire à tout développement, à savoir la valeur travail. A cela, il faut ajouter une dose de discipline, qui semble heureusement s’installer, comme on a pu le vérifier grâce à l’attitude des citoyens face à la pandémie. Une attitude qui a permis de circonscrire un tant soit peu le virus et permettre d’enclencher une courbe descendante des contaminations.

Mais dans l’immédiat, à côté bien sûr de la situation sanitaire, le premier virage à bien négocier est celui de la rentrée sociale, avec notamment les rentrées scolaires et universitaires. S’ensuivra le lourd dossier politique avec l’organisation du referendum sur la Constitution. Une Constitution qui signera le début effectif de la nouvelle Algérie.

Par Abdelmadjid Blidi