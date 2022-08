<span style='text-decoration: underline;'>LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, KAMEL NASRI</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité d’achever et de livrer les projets de dédoublements des routes dans un «délais raisonnable»</span>

Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a appelé lundi à El-Bayadh, au nécessaire achèvement et livraison dans un «délai raisonnable» des projets de dédoublement des routes afin de dynamiser et revitaliser de vastes régions du pays, notamment celles traversant les zones des Hauts plateaux et du Sud.

Lors sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a souligné la nécessité de réduire les délais de réception du dédoublement de la RN 6, en cours de réalisation sur une distance de 48 km, tout en assurant un suivi strict et l’adoption des normes techniques pour garantir la qualité requise et assurer la pérennité de son exploitation. Le projet de dédoublement de la RN 6 fait l’objet d’une «attention particulière, à l’instar des autres grands axes figurant parmi les priorités du plan de travail du secteur», a indiqué M. Nasri, précisant que ces projets revêtent une importance en matière d’élimination des points noirs, de réduction des accidents de la circulation, de facilitation de la circulation des personnes, ainsi que sur le plan économique.

Le ministre a également souligné que les efforts se poursuivaient pour mobiliser progressivement toutes les capacités financières afin d’achever les étapes restantes du dédoublement de cet axe principal qui traverse la wilaya et de lancer les travaux des projets de dédoublement d’autres routes nationales et mettre fin ainsi aux points noirs. Par ailleurs, M. Nasri a inspecté les travaux d’une partie de la double route nationale N 6 reliant la wilaya d’El-Bayadh et Saïda, qui s’étend sur une distance de 24 Km.

Les travaux de revêtement, de bardage et d’asphaltage de cette partie seront terminés et réceptionnés d’ici à la fin du mois de novembre prochain, a-t-on indiqué. Selon les explications fournies à la délégation ministérielle, ce tronçon s’étend de la wilaya de Saïda vers la commune d’El-Kheiter, dans la wilaya d’El-Bayadh.

Le projet comprend également la construction d’un ouvrage d’art et d’un carrefour. Une enveloppe financière globale de 1 milliard 900 millions de DA a été dégagée à cet effet. Au cours de la première journée de sa visite, le ministre s’est enquis d’un projet de renforcement de la RN 47 entre les communes d’El-Bayadh et d’Aïn Laarak. Un exposé lui a été présenté sur l’état de cet axe qui connaît la réhabilitation d’un tronçon de 40 km de la route endommagée par le ruissellement des oueds et l’accumulation de sable, avec la suppression des points noirs.

Dans ce contexte, le ministre a souligné la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation et de doubler les capacités de l’entreprise et des équipes de travail pour réduire les délais. D’autre part, le ministre a donné le coup d’envoi des travaux de protection des talus contre le glissement de terrain à l’entrée de la ville d’El-Bayadh. Sur place, il a instruit les responsables concernés à accélérer le rythme des travaux pour apporter des solutions techniques, régler définitivement le problème de glissement de terrain, garantir la sécurité des usagers de la route et fluidifier davantage la circulation sur ce tronçon.

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya d’El-Bayadh, mardi, en inspectant plusieurs projets appartenant à son secteur, tels que l’entretien de la RN 99 dans la commune de Regassa et l’inspection de l’état de la RN 107 dans la commune de Brizina, ainsi que le tronçon de voie reliant la commune de Boualem (El Bayadh) et Aflou (Laghouat).