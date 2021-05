<span style='text-decoration: underline;'>Abderrahmane Benbouzid</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité d’améliorer les prestations sanitaires dans les services des urgences des polycliniques</span>

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a mis l’accent, dimanche à Alger, sur la nécessité d’améliorer les prestations sanitaires dans les services des urgences, notamment dans les polycliniques.

S’exprimant en marge d’une visite dans des structures de santé à Alger, le ministre qui était accompagné du wali d’Alger, Youcef Chorfa a souligné la «nécessité d’améliorer les prestations sanitaires dispensées dans les services des urgences, notamment dans les polycliniques étant la première destination du malade et la structure sanitaire la plus proche de son lieu de résidence». M. Benbouzid qui inaugurait le service des urgences de la Polyclinique 5 juillet à Bab Ezzouar, a indiqué que son département «oeuvre à améliorer les services des urgences au niveau des polycliniques en les dotant de toutes les spécialités et des moyens humains et matériels, notamment de laboratoires et de services de radiologie pour une meilleure prise en charge des patients». Au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Pacha, le ministre a inauguré l’unité de triage médical des urgences, estimant qu’elle permettra une meilleure maitrise de la situation en cas d’affluence importante des malades». Il a réaffirmé, par ailleurs, l’importance de «réserver une entrée aux cas urgents en vue d’éviter l’encombrement enregistré au niveau des entrées du CHU situé au c£ur d’Alger». Au niveau du même CHU, M. Benbouzid s’est enquis du taux d’avancement des travaux de réhabilitation du service de radiologie qui a été doté d’équipements médicaux sophistiqués, ce qui permettra, selon le ministre, de «prendre en charge un nombre important des cas difficiles transférés auparavant à l’étranger». Concernant la réouverture des frontières, le ministre a souligné que «la décision de réouverture des frontières terrestres et aériennes relève des prérogatives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune». «Le rôle du ministère consiste à fournir des informations sur la situation épidémiologique due à la pandémie de Covid-19 ainsi que la propagation des nouveaux variants et la proposition de protocoles sanitaires appropriés pour un meilleur contrôle de la propagation de la pandémie». La réunion périodique du Conseil des ministres prévue ce dimanche sera consacrée à «l’examen et à l’adoption de plusieurs ordonnances et décrets concernant les secteurs des Finances, des Affaires étrangères, de l’Energie et des Mines, du Commerce, des Travaux publics et de la Transition énergétique, ainsi qu’à l’examen de l’ouverture des frontières terrestres et aériennes», avait indiqué la présidence de la République dans un communiqué.