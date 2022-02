<span style='text-decoration: underline;'>Le professeur Ali Daoudi</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de créer une synergie entre la recherche scientifique et l’agriculture</span>

Nécessité de créer une synergie entre la recherche scientifique et l’agriculture L’apport de la recherche scientifique au développement du secteur de l’agriculture en Algérie demeure toujours marginal.

C’est ce qu’a estimé hier le Pr Ali Daoudi, expert agronome, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale chaîne 3, précisant que «la création d’une synergie entre ces deux secteurs complémentaires est retardée en raison à la fois du caractère éclaté des exploitations agricoles et d’une recherche scientifique cantonnée dans le cadre académique». Dans le même sens, l’hôte de la radio nationale a expliqué qu’actuellement «nous ne sommes pas dans cette configuration».

Il dira en outre que les agriculteurs sont trop petits et trop éclatés pour pouvoir exprimer une demande solvable, expliquant encore que «nous n’avons pas encore une profession organisée qui peut exprimer des problèmes clairs et mobiliser des moyens pour financer en partie la recherche». En même temps, «nous avons un système de recherche national plus orienté vers la recherche académique», a-t-il précisé.

Dans le même sillage, l’expert déplore la recherche permanente de solutions immédiates alors qu’on a plus besoin de stratégie à long terme. Il dira ainsi qu’il est temps de sortir de la tyrannie du court terme, soulignant que la recherche ne produit pas de solutions instantanées mais sur un temps long.

Afin d’atteindre cela, le Pr Daoudi plaide en faveur d’une planification qui permettra de fonder une recherche scientifique « stable, rigoureuse et innovante. «Si on veut réellement relever le défi de la sécurité alimentaire, on ne peut pas faire l’économie d’une recherche scientifique à la fois performante sur le plan académique, mais aussi orientée vers la production de solutions appropriées à tous les territoires de l’Algérie», conclut le même intervenant.

A noter que la recherche agronomique est considérée, dans le concept général du développement agricole, comme une fonction essentielle et nécessaire en tant que paramètre important du développement. Son objectif est de générer des synergies entre chercheurs de différentes disciplines pour valoriser son caractère pluridisciplinaire.

Noreddine Oumessaoud