<span style='text-decoration: underline;'>Huawei Seeds for the Future 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de mettre en valeur la ressource humaine locale dans le domaine TIC</span>

C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement que Huawei Algérie a clôturé, hier à Alger, la 7e édition de son programme de développement des jeunes talents nommé « Seeds for the Future 2021 », avec une participation record de 21 étudiants issus des différents établissements et instituts de l’Enseignement supérieur.

En effet, les différents ministres qui ont intervenu ont salué cette initiative, visant essentiellement à aller en avant du secteur des TIC en Algérie. Selon eux la formation de la ressource humaine qualifiée dans le domaine TIC est très importante et fait partie du plan d’action du gouvernement.

Présent à cet évènement, le Ministre de la Poste et des télécommunications, Karim Bibi Triki, qui a salué l’initiative de Huawei d’organiser ce genre de programmes encourageant en direction des étudiants des différents instituts et établissement universitaires, a expliqué que la dynamique pour bâtir une société d’information et de transformation numérique, dont s’est inscrit notre pays, nécessite en plus des infrastructures de base, un capital humain à travers formation de haut niveau. Ce qui constitue, selon lui, un axe stratégique dans le plan du Gouvernement.

Quant à lui, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a rappelé les différentes coopérations liant son département ministériel avec l’entreprise Huawei Algérie. Il a salué, à cet effet, les efforts de Huawei qui a conclue le MOU avec son ministère en 2018, renouvelé en 2021. « Huawei a toujours soutenu le secteur de l’Enseignement supérieur depuis 2016 à travers plusieurs programmes d’aides, d’assistance et de transfert des compétences. A titre d’exemple : le programme progress et ICT Académie », a expliqué le Ministre.

Pour sa part, le ministre de la Numérisation et des statistiques, Houcine Cherhabil a salué « les efforts consentis par notre partenaire Huawei dans le développement du secteur des TIC en Algérie avec ce genre d’initiatives».

Prenant la parole, le ministre déléguée auprès du Premier Ministre chargé de l’économie de la connaissance et des Startups, M. Yacine Mahdi Oualid a affiché satisfaction quant à l’organisation de cette 7e édition du Seeds for the future. Il dira que le Gouvernement s’est basé sur l’encouragement des compétences car c’est le seul issu pour l’accès à la technologie et le développement du système numérique.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le Directeur Général de Huawei Algérie, Monsieur Eason Yi , a rappelé que « 2021 est la deuxième année où les graines de l’avenir suivent leur formation en ligne en raison de la restriction des voyages internationaux; mais cela n’a empêché d’organiser cette édition. Pour la première fois, Huawei a invité des étudiants de 8 universités et instituts de wilayas différentes à Alger, séjournant ensemble dans deux villes algériennes à savoir Oran et Alger pendant 9 jours en équipe ». Durant ces 8 jours de formation, les étudiants ont suivi des présentations sur l’histoire et les valeurs de l’entreprise de Huawei ; des visites virtuelles des installations de Huawei ; des discussions techniques sur la 5G, l’IA et l’IOT, ainsi que des cours de développement personnel et de leadership sur la «conscience culturelle» et «l’efficacité personnelle».

M. Yi a souligné en outre que Huawei est toujours présente pour soutenir tous les ministères dans leur plans et stratégies de numérisation, et ce, en fournissant « des connaissances et des solutions de TIC & transformation numérique ».

Sur un autre volet, le DG de Huawei Algérie a annoncé le lancement d’un Fond d’encouragement de la Huawei ICT académie lors du prochain séminaire de « Huawei ICT Académie » qui se tiendra au début du mois d’octobre à Alger.

Au total, 21 étudiants brillants issus des Instituts de télécommunications d’Alger et d’Oran et des universités de Houari Boumedienne à Alger, de Saida, de Bejaia, M’Sila, Batna et de l’Ecole nationale supérieure de l’Informatique, accompagné par un professeur de l’INTTIC, ont été sélectionnés pour suivre une semaine de formation à Oran et à Alger auprès des meilleurs experts chinois et formateurs algériens du 29 août au 6 septembre 2021.

A noter que le programme Seeds for the future a été lancé en Algérie, en 2014 suite à la signature d’une convention avec les Instituts de Télécommunications d’Eucalyptus et d’Oran sous la tutelle du Ministère de la Poste et des technologies de l’information et de la communication. Ainsi, plus de 90 étudiants brillants ont bénéficié de ce programme de formation en Chine et en Algérie.