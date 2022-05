<span style='text-decoration: underline;'>Mekki Yahia Abdelmoumène</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de poursuivre les efforts en matière de vaccination anti Covid-19</span>

La vaccination contre la Covid-19 a permis de réduire sensiblement le nombre de décès et des cas graves d’où la nécessité de poursuivre les efforts entrepris dans ce domaine, a indiqué samedi à Oran, Mekki Yahia Abdelmoumène, biologiste virologue au CHU de Lyon (France) et expert à l’Organisation mondial de la Santé (OMS).

«J’insiste sur le rôle primordial de la vaccination pour freiner et stopper cette pandémie. Nous le constatons aujourd’hui dans une grande partie du monde où le port du masque de protection et la distanciation ont été supprimés et les voyages ont été autorisés», a déclaré ce spécialiste à l’APS, en marge du 3ème congrès d’infectiologie, ouvert vendredi dans la capitale de l’Ouest algérien.

Ce simple acte a permis, selon lui, de «réduire sensiblement le nombre de décès dus à la Covid-19 et les infections sont beaucoup moins graves même si elles sont encore nombreuses». A ce propos, Dr. Mekki a estimé que «l’Algérie a fourni de grands efforts en la matière, avec l’organisation de campagnes de vaccination, les campagnes de sensibilisation qui ne se sont pas arrêtées. Elle a également lancé la production au niveau local du vaccin anti Covid-19». Par ailleurs, le biologiste virologue a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour vacciner davantage de personnes afin d’atteindre un taux de couverture supérieur à 60% de la population ciblée.

«De nouveaux variants peuvent faire leur apparition à tout moment, comme c’est le cas actuellement en Chine et en Afrique du Sud où de nouveaux variants de l’Omicron BA4 et BA5 ont été détectés et le nombre de contamination commence à augmenter sensiblement», a-t-il mis en garde, ajoutant qu’ «avec la vaccination, nous serons plus protégés et il y aura moins de décès et moins de pression sur le système sanitaire, même avec beaucoup de contaminations». Le 3ème congrès de la Société algérienne d’infectiologie (SAI) enregistre la participation de plus de 150 spécialistes en épidémiologie du pays.

Pour cette année, trois thèmes ont été retenus. Ils portent sur la Covid-19, pandémie qui domine l’actualité mondiale depuis fin 2019, les infections d’inoculation et l’antibiothérapie et les infections associées aux soins.