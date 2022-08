<span style='text-decoration: underline;'>TLEMCEN</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de réceptionner la zone d’activités industrielles d’Ouled Bendamou en décembre prochain</span>

La nécessité de réceptionner au mois de décembre prochain la zone d’activités industrielles du village Ouled Bendamou, relevant de la commune de Maghnia à Tlemcen, a été soulignée lundi par le Secrétaire général du ministère de l’Industrie, Salah Eddine Benbrik.

Lors de sa visite sur les lieux, M. Benbrik a insisté sur la nécessité d’achever les travaux d’aménagement de cette zone dans les délais impartis et de la raccorder aux différents réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et autres commodités permettant aux investisseurs d’exercer leurs activités. Le même responsable a instruit les représentants des entreprises qui supervisent actuellement ces travaux d’aménagement de cette zone de respecter tous les détails liés à l’opération d’aménagement. Le SG du ministère de l’Industrie a appelé les entrepreneurs, les représentants de Sonelgaz et les directions des ressources en eau et des travaux publics à mettre à profit les trois prochains mois pour achever le raccordement définitif de tous les réseaux de servitudes et d’achever toutes les opérations restantes. Il a rappelé que la zone d’activités industrielles du village d’Ouled Bendamou, qui regroupe 74 lotissements d’une superficie totale de plus de 103 hectares, est l’une des six zones de grande importance dans la mise à niveau du tissu industriel dans le pays, compte tenu de sa situation géographique et des activités qu’elle devrait accueillir afin de relancer l’économie de la région.