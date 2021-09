<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de sensibiliser les étudiants et les personnels</span>

Les partenaires sociaux ont été appelés à contribuer à la sensibilisation à la campagne vaccinale contre le Covid-19 au profit des étudiants, des enseignants et de l’ensemble du personnel universitaire pour permettre à l’Université de reprendre ses activités habituelles.

L’appel a été lancé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, lors d’une réunion d’évaluation de la campagne de vaccination, tenue au ministère de la Santé, avec les représentants de plusieurs secteurs concernés par la rentrée sociale et de la formation, tout en affirmant que «la campagne vaccinale contre le Covid-19 est l’affaire de toute la famille du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique». Ainsi, il a appelé tout un chacun à faire preuve de sagesse pour que l’Université puisse reprendre ses activités habituelles.

Le ministre a fait savoir, en outre, que les premières analyses de l’opération, lancée dans le secteur le 15 juillet 2021, «font ressortir l’engouement des enseignants et du personnel universitaire pour la vaccination dès le début». En revanche, les étudiants ont été moins nombreux à se faire vacciner, probablement parce qu’ils ont fait leurs inscriptions à distance comme l’exige le protocole sanitaire mis en place, a-t-il ajouté. Aussi, a-t-il insisté sur la nécessité d’intensifier la sensibilisation auprès des étudiants, d’autant qu’ils retournent progressivement dans les établissements universitaires.

Selon le ministre, la pandémie a imposé un mode de gestion différent de celui des précédentes années, avec la mise en place d’un protocole sanitaire spécial pour chaque établissement universitaire qui laisse une latitude aux directeurs, dans le cadre de concertation avec les partenaires sociaux et les autorités locales.

Le premier responsable du secteur a, dans ce contexte, rappelé les orientations données aux établissements universitaires pour l’accélération de l’opération, en coordination avec la direction de la santé, en vue de son achèvement avant le début des cours, faisant état de «l’ouverture de centres de vaccination dans 98 établissements universitaires où l’opération s’est déroulée parallèlement aux inscriptions». Les étudiants non encore vaccinés le seront progressivement lors des réinscriptions, a-t-il dit.

M.Benziane a, par ailleurs, souligné que le secteur «suit au quotidien l’opération vaccinale via une plateforme qui recueille les statistiques y afférentes et toutes les informations pertinentes», ajoutant qu’«une cellule a été installée à cet effet au niveau central pour suivre l’opération à travers les différents établissements».

Noreddine Oumessaoud