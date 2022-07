<span style='text-decoration: underline;'>Enseignement supérieur</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de tirer parti «efficacement et durablement» des innovations des équipes de recherche</span>

Il est nécessaire de réunir toutes les conditions favorisant l’innovation au sein des entreprises et d’éliminer les entraves, notamment en l’absence d’une exploitation efficace et durable des innovations des équipes de recherche.

C’est ce qu’a indiqué hier à Alger le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, lors de l’ouverture de la conférence nationale des entreprises publiques à caractère scientifique et technologique. Ainsi, M. Benziane a appelé à tirer parti «efficacement et durablement» des innovations des équipes de recherche et à intensifier les échanges entre les groupes économiques et les structures de recherche. Le ministre a appelé en outre à «l’organisation d’ateliers sur l’innovation pour étudier l’aspect méthodologique et la politique en matière d’innovation, élaborer des plans permettant d’augmenter les ressources humaines formées techniquement à l’innovation et d’établir de nouveaux indicateurs et se pencher sur les obstacles et les contraintes qui entravent la concrétisation des projets innovants».

Pour le ministre, la stratégie de recherche et de développement repose sur « l’établissement des principes d’une action intégrée et coordonnée, en exécution de la politique gouvernementale, et ce, à travers une approche participative et interactive avec les différents acteurs et le tissu de la formation et de la recherche et l’échange des bonnes pratiques, tout en prenant compte de la proposition de nouveaux projets qui sont en cohérence avec les priorités du Gouvernement et conformément aux besoins du pays, à travers la consolidation des mécanismes de gouvernance». Par ailleurs le ministre a présenté un bilan des réalisations accomplies par le secteur en matière de recherche scientifique et du développement de la recherche depuis janvier 2021, précisant que le bilan comprend 73 brevets d’invention, la publication de 9.874 articles indexés dans la base de donnée « Scopus», en sus de la participation de 24 projets internationaux dans la recherche et l’innovation, élaborés par des chercheurs permanents aux centres nationaux de recherche et ayant bénéficié d’un financement national et extérieur.

Noreddine Oumessaoud