<span style='text-decoration: underline;'>ACCORD OPEP+</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité d’un taux de conformité à 100%, selon Attar</span>

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a réitéré jeudi la nécessité d’atteindre un taux de conformité de 100% par l’ensemble des pays Opep et non-Opep, signataires de l’accord de réduction de la production pétrolière.

Attar, président de la Conférence de l’OPEP, a estimé à l’ouverture des travaux de la 22ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP (JMMC), tenue par visioconférence, que les coupes de production, intervenues dans le cadre de l’accord Opep+ d’avril dernier, portant sur une baisse de 7,7 millions de barils/jour (mbj) en août, après des réductions de 9,6 mbj en juillet et de 9,7 mbj en mai et juin, ont été «des décisions opportunes et courageuses».

«Aujourd’hui, le JMMC discute des fruits de nos efforts. En effet, nous constatons un marché moins volatil contrairement aux turbulences du deuxième trimestre 2020», a noté M. Attar soulignant «les perspectives positives» pour les marchés, notamment face aux signaux de reprise économique, d’amélioration de l’activité transport et de recul des stocks mondiaux. Le ministre a, cependant, appelé à maintenir la vigilance et l’engagement de l’ensemble des membres de l’accord, d’autant que la pandémie du coronavirus reprend dans certaines régions du monde. «L’année 2020 a été éprouvante pour nous tous. En revanche, notre union et notre détermination nous permettront de surmonter les défis actuels», a-t-il estimé.

Dans ce cadre, le ministre a fait observer que la création de l’Opep, qui a fêté lundi son 60e anniversaire, «était un acte visionnaire, qui a permis à ses membres de retrouver leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles». «Cela reste une grande fierté vu que l’organisation a survécu aux tumultes des six dernières décennies», s’est-il réjoui. L’existence de l’Opep «continue à être pertinente et plus nécessaire que jamais. Notre rencontre d’aujourd’hui et le partenariat fructueux avec nos amis non membres de l’OPEP témoignent de ce fait», a-t-il soutenu.

LE PÉTROLE REPREND SA TENDANCE HAUSSIÈRE

Après une période difficile, les prix du pétrole ont continué leur progression hier, après trois séances consécutives de hausse et au lendemain de la réunion mensuelle des ministres de l’Opep+ qui a permis de rassurer le marché. En effet, hier, le baril de BrentBRENT pour livraison en novembre valait 43,47 dollars à Londres, en hausse de 0,39% par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison d’octobre gagnait 0,32% à 41,10 dollars. Ainsi, depuis lundi, les deux cours de référence ont gagné aux alentours de 10%, retrouvant des niveaux comparables au début du mois de septembre.

Les prix du pétrole brut «ont grimpé jeudi et continuent d’augmenter hier après que le ministre saoudien de l’Énergie Abdelaziz ben Salmane a insisté sur l’»importance d’une conformité à 100%» des membres de l’OPEP+ au regard de leurs quotas de production».

«La conformité pleine et entière n’est pas un acte de charité, elle fait partie intégrante de notre effort collectif», a-t-il insisté, estimant qu’un faible taux de conformité pourrait affaiblir l’objectif collectif. Ainsi, il a été question d’hausser le ton jeudi contre les mauvais élèves dont les pratiques «entachent la réputation et la crédibilité» du cartel en marge de la réunion désormais mensuelle de suivi de l’accord OPEP+. Il s’agit en effet, de deux pays cibles, à savoir, le Nigeria et l’Irak, qui sont régulièrement dans le collimateur et accusés de dépasser le niveau de production qui leur est assigné.

La surproduction cumulée a atteint 2,38 millions de barils par jour, sachant qu’un baril équivaut environ à 159 litres soit 42 gallons américains) de mai à août.

Les producteurs avaient décidé en avril de réduire leur production conjointe de 9,7 MBJ au mois de mai et juin afin de relancer des prix déprimés par la pandémie de Covid-19. Depuis, ces coupes drastiques ont été allégées progressivement: Au 1er août, les membres de l'OPEP+ sont censés diminuer leur production de 7,7 mbj, (sans compter les éventuels rattrapages des retardataires) puis de 5,8 mbjMBJ de janvier 2021 à avril 2022, voire au-delà.

