<span style='text-decoration: underline;'>Etape post Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité d’une transition vers une économie et une société de connaissance</span>

Une soixantaine de chercheurs en différentes disciplines de 18 établissements d’enseignement supérieur de Ouest du pays ont souligné, dans une étude sur l’étape post Covid-19, la nécessité d’une transition rapide vers une économie et une société de connaissance, dans laquelle l’université doit jouer le rôle de locomotive.

Dans un rapport sur l’étude menée sous la direction de Abdelbaki Benziane, président de la Conférence régionale des universités de l’Ouest, il est mentionné que «l’université algérienne a prouvé, dans cette conjoncture marquée par la pandémie, sa capacité d’innovation traduite par l’invention de matériel, équipements et accessoires destinés aux établissements sanitaires et autres secteurs, qui méritent une valorisation et une exploitation lors de l’étape post Covid-19». L’enseignement supérieur doit tirer des leçons de la situation née du Covid-19 pour se repositionner comme acteur stratégique dans la gestion des crises. Il doit d’abord être capable d’adapter son organisation à un contexte changeant et pouvoir évoluer rapidement selon les impératifs dictés par chaque situation», souligne le rapport. «L’étape après coronavirus est l’occasion de réfléchir sur la reconstruction d’une société qui garantisse le bien-être durable des citoyens. Il ne faut pas envisager cette étape comme un retour à la situation d’avant Covid-19 mais comme une opportunité de construire la société de demain», a-t-on insisté. Le rapport propose au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique une somme de propositions pour plusieurs secteurs économiques et sociaux pour remédier aux insuffisances constatées lors de la pandémie du Covid-19. Dans ce contexte, les chercheurs ont appelé à encourager les banques et les assurances à accompagner les petites et moyennes entreprises affectées par la crise sanitaire mondiale. En ce qui concerne le secteur de la santé, le rapport exhorte d’optimiser le fonctionnement des ressources disponibles et de renforcer le système d’information sanitaire.