<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Négociations avec un constructeur russe pour l’acquisition de 4 avions bombardiers d’eau</span>

Les services concernées du ministère de le Défense nationale ont entamé des négociations avec un constructeur russe de renommé mondiale pour l’acquisition de quatre (04) avions amphibies bombardiers d’eau multi-mission neufs (BE-200) pouvant intervenir contre les incendies de forêts dans des conditions météorologiques «extrêmes et complexes», indique mardi un communiqué du ministère de le Défense nationale.

«Suite aux incendies ayant touché plusieurs régions du pays, et en exécution des instructions de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, de charger le ministère de la Défense nationale pour superviser l’opération d’acquisition d’avions spécialisés dans la lutte contre les incendies de forêt, le ministère de le Défense nationale a, aussitôt, lancé les consultations nécessaires auprès des constructeurs de renommée mondiale, capables de concrétiser dans les meilleurs délais cette demande», précise la même source. «Le choix s’est porté sur un constructeur russe de renommé mondiale. A cet effet, les services concernés du ministère de la Défense nationale ont entamé les négociations avec ledit constructeur pour l’acquisition de quatre (04) avions amphibies bombardiers d’eau multi-mission neufs, de fabrication russe type BERIEV-200 (BE-200), bimoteurs, ayant une capacité de 13.000 litres et pouvant intervenir contre les incendies de forêts dans des conditions météorologiques extrêmes et complexes», ajoute le communiqué. «Ces bombardiers d’eau (BE-200) réputés à l’échelle internationale, ont fait leur preuve lors de leur emploi contre les incendies de forêts qui ont touché plusieurs pays du monde et vont fortement soutenir les efforts de l’Etat dans la lutte contre les incendies avec l’efficacité et la rapidité requises», souligne le ministère de la Défense nationale.