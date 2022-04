<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Nette amélioration en alimentation en eau potable</span>

La commune de Sidi Bel-Abbès enregistre une nette amélioration en matière d’alimentation en eau potable après la mise en service du système de transfert des eaux souterraines à partir du site de Sidi Ali Benyoub, au début du mois de Ramadhan, a-t-on appris, dimanche, du président de l’APC.

La mise en service du système de transfert des eaux souterraines de cinq (5) forages à partir de Sidi Ali Benyoub au profit de la commune de Sidi Bel-Abbès a permis d’améliorer nettement l’alimentation en eau potable, suite aux mesures prises par la direction des Ressources en eau et l’Algérienne des eaux, en collaboration avec les services communaux, a indiqué Miloud Maghrebi.

L’exploitation du système de transfert des eaux souterraines de Sidi Ali Ben Youb a permis le transfert de 8.000 m3/jour à la commune de Sidi Bel-Abbès, selon le P/APC qui a souligné que cette dotation s’ajoute à celle assurée par le barrage de Sidi Abdelli (Tlemcen), estimée à 5.000 m3/jour. L’opération a permis de favoriser la répartition de la population de la commune de Sidi Bel-Abbès et de ses villages, où l’approvisionnement est actuellement assuré selon un programme tous les jours ou un jour sur deux au lieu d’un jour sur trois ou quatre, comme c’était le cas par le passé, ajoute le dit responsable.

En ce qui concerne les cités d’habitat qui enregistrent une perturbation dans l’approvisionnement en cette substance vitale, à l’instar de Haï «Sakhra», la même source a révélé qu’une opération a été inscrite pour raccorder ce quartier à une conduite d’alimentation en eau du côté nord-ouest.

D’autre part, la commune bénéficiera d’une autre opération pour augmenter son ratio en eau potable où il est prévu la mise en service à partir du village de Bouyatis, relevant de la commune de Oued Sefioune, du système de transfert des eaux souterraines de cinq forages pour transférer environ 8.000 m3 par jour.

Le taux d’avancement des travaux a atteint 35% et le projet devrait entrer en service l’été prochain. La commune de Sidi Bel-Abbés déplore une perturbation en “P à cause des pannes répétées de la pompe du barrage de Sidi Abdelli (Tlemcen) qui alimente la commune d”un ratio de 5.000 m3/jour qui reste insuffisant pour répondre aux besoins de la population, rappelle-t-on.