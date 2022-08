<span style='text-decoration: underline;'>SAÏDA </span>:<br><span style='color:red;'>Neuf écoles primaires seront équipées en moyens numériques</span>

Une opération d’équipement en moyens numériques de neuf établissements scolaires du cycle primaire sera lancée prochainement dans la wilaya de Saïda, dans le cadre du programme de l’école numérique, a-t-on appris, lundi, de la direction de l’éducation.

Ces neuf écoles primaires, réparties à travers différentes communes de la wilaya, seront dotées de tableaux numériques interactifs (TNI), de tablettes tactiles numériques dotées d’applications permettant aux élèves de travailler sur les contenus du manuel scolaire, a précisé la même source, tout en rappelant que l’objectif visé est d’alléger le poids du cartable scolaire et d’améliorer les rendements pédagogique et éducatif des enseignants et des élèves. Il sera procédé progressivement à la généralisation de ce nouveau mode d’enseignement numérique moderne pour toucher l’ensemble des écoles primaires de la wilaya, a-t-on assuré. L’année dernière a vu la mise en £uvre de ce mode d’enseignement moderne au niveau des écoles «Belbouri Abdelkader» de la ville de Saïda et «Maarek El Merdja» dans la commune de Daoui Thabet, rappelle-t-on. Toutes les classes ont été équipées de tableaux numériques interactifs, d’ordinateurs pour les enseignant et de tablettes numériques pour les élèves.